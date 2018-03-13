إعادة إحدى الفقرات لمريض إلى وضعها الطبيعي بمستشفى أبو عريش

المواطن - واس

تمكن فريق العلاج الطبيعي بمستشفى أبو عريش العام بفضل من الله من مساعدة أحد المرضى في إرجاع إحدى الفقرات إلى وضعها الطبيعي وبالتالي اختفاء‏ الآلام الحادة التي يشكو منها في أسفل الظهر وذلك بدون تدخل جراحي.

وكان المريض يعاني من صعوبة في الحركة والمشي والجلوس بسبب آلام حادة في أسفل الظهر، وذلك إثر انزلاق الفقرة الخامسة مع تشنج عضلي شديد كما لوحظ في الأشعة، وقد تمت معاينته من قبل أخصائي العلاج الطبيعي ووضع له خطة علاجية وبرنامج تأهيلي، بدأ بالتركيز على تخفيف الألم والتخفيف من وضع التشنجات العضلية المحيطة بمنطقة الألم في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الثانية تم التركيز على تمارين تقويه عضلات البطن واستطالة عضلات الظهر وعمل تكنيكيات علاجية خاصة تهدف إلى تعديل الفقرة المنزلقة إلى وضعها الصحيح، وبعد عمل 6 جلسات علاجية منتظمة واستجابة المريض للنصائح لوحظ تحسن كبير جداً من ناحية الحركة ووضع الألم ورجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، وأثناء عمل أشعة الرنين المغناطيسي تم التأكد من رجوع الفقرة إلى وضعها الطبيعي بفضل الله.







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