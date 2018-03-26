إغراءات خرافية من سان جيرمان للإيطالي كونتي

المواطن – متابعة

انهالت الإغراءات المالية من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي على المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي لإقناعه بتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني أوناي إيمري بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إلى أن سان جيرمان عرض على كونتي راتبًا يقدر بـ 11.5 مليون يورو بالإضافة إلى ميزانية انتقالات تتخطى حاجز 700 مليون يورو خلال الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد لتلبية كافة احتياجات ومطالب كونتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال الموسم الكروي.

وجاءت محاولات مسؤولي سان جيرمان من خلال الاتصال بوكيل أعمال كونتي للتعرف من خلاله على وجهة نظره فيما يتعلق بالعرض المقدم إليه من فريق العاصمة الفرنسية باريس.

كما أن الإغراءات التي تلقاها كونتي فيما يتعلق بدعم الفريق بعناصر جديدة، للرد على ما قام به مسؤولو تشيلسي من تجاهل تام لطلبات المدرب الإيطالي في إبرام صفقات جديدة خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.







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