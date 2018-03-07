إغلاق مجمعين في جدة بسبب التوطين وهروب العمالة

المواطن- جدة

أغلقت فرق التفتيش المشتركة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مجمعًا تجاريًّا للاتصالات وآخر للمستلزمات النسائية؛ لعدم الالتزام بالتوطين وتكرار هروب العمالة.

وفي وقت سابق نفذت الفرق التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 85 ألف جولة تفتيشية للتحقق من قرار “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” في مرحلته الثالثة.

وفي سياق متصل، ضبطت فرق التفتيش في الرياض في أحد محال بيع المستلزمات النسائية في مجمع شهير، عاملًا وافدًا يدير المعرض، سيتم تسليمه للجهات المختصة، كما سجلت مخالفات أخرى تتعلق بالتوطين واشتراطات تنظيم عمل المرأة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :