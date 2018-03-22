إقبال جماهيري ضعيف على مباراة السعودية وبلجيكا الودية

المواطن – الرياض

تعاني مباراة كرة القدم الودية، والتي ستجمع بين منتخبي السعودية وبلجيكا، من أزمة عدم إقبال الجماهير على مشاهدة المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري.

ووفقًا لوسائل إعلام بلجيكية، فإنه تم حتى الآن بيع 20 ألف تذكرة، وسيستمر عرض بقية التذاكر للبيع حتى موعد المباراة المرتقبة في إطار المحاولات والمساعي لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.

أكدت تقارير صحفية بلجيكية عدم وجود إقبال جماهيري كبير للمباراة الودية المنتظرة بين منتخبي بلجيكا ونظيرة السعودي.

ويعتبر ملعب “الملك بودوان” هو الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب بلجيكا مبارياته الدولية، حيث تم افتتاحه عام 1930 ويتسع لعدد 50 ألفاً و122 متفرجًا.

ويلتقي الأخضر في ثاني المواجهات الودية أمام المنتخب البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة بروكسل.

ويستعد المنتخب السعودي لبطولة كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة ومصر وأورجواي، بينما يلعب المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بنما وتونس وإنجلترا.







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