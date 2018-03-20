إقبال كبير على المؤلفات التاريخية للعلاقات السعودية الأميركية بمعرض الرياض للكتاب

المواطن - الرياض:

بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية، شهد معرض الرياض الدولي للكتاب إقبالًا من الزوار على المؤلفات البحثية حول تاريخ العلاقات السعودية الأميركية.

وزاد البحث عن المؤلفات التي تتضمن بداية العلاقات السعودية الأميركية، ومراحل تطورها، وكذلك مجالات التعاون بين البلدين، وحجم التبادل التجاري بينهما، وكذلك مواقف حكومات أميركا من عدد من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، والجهود الأميركية لإحلال عملية السلام في المنطقة.

وشهدت حركة البيع نشاطًا منذ إعلان زيارة ولي العهد، إذ أقبل الزوار على عدد من المؤلفات لكُتّاب وعلماء أميركيين قدموا إسهامات في عدد من مجالات العلوم والاختراع في التخصصات الطبية والكونية والتقنية، وكذلك عدد من المؤلفات الأدبية والثقافية لكتاب ومثقفين أميركيين في مجالات الرواية والقصص والتاريخ الأدبي للولايات الأميركية.

وفي السياق ذاته، تشارك سفارة الولايات المتحدة الأميركية بجناح خاص في المعرض، لعرض نحو 3500 عنوان باللغتين العربية والإنجليزية، في المجالات الأدبية والثقافية والاقتصادية وريادة الأعمال والرياضة وقصص الأطفال، كما تسلط الضوء على السير الذاتية لعدد من الشخصيات السياسية والمؤثرين في المجتمع الأميركي.

ومن بين المؤلفات التي يعرضها الجناح ولاقت رواجًا واهتمامًا من زوار المعرض، عنوان يحكي السيرة الذاتية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، كما تحضر في الجناح عناوين أخرى للرئيسين الأميركيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، وكذلك المرشحة للرئاسة الأميركية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :