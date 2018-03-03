إنجازات هيا العواد في الباحة.. تدشين مركز تدريب وتفقد مدارس ولقاءات

المواطن- أمل الغامدي- الباحة

رعت وكيل وزارة التعليم لشؤون تعليم البنات، الدكتورة هيا العواد، بمنطقة الباحة عددًا من المشاريع والفعاليات بإدارة تعليم المنطقة شملت حفل افتتاح الأولمبياد الوطني للروبوت 2018 الذي تستضيفه إدارة تعليم الباحة ويتنافس فيه أكثر من 200 مشاركة من جميع مناطق المملكة.

وكرمت وكيل الوزارة المتميزات إداريًّا والفائزات بجائزة التعليم للتميز خلال الحفل الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

ودشنت مركز تدريب الطالبات ووقفت على تجهيزاته وخطط البرامج المعدة له التي تهدف إلى تحسين أداء الطالبات والمعلمات وإكسابهن أساليب التعلم المستمر والتغلب على مشكلات العمل، إضافة لتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والعلاقات الإنسانية.

ووقفت العواد على نادي الحي المتعلم بالمندق لتتطلع على آلية سير العمل في النادي وفعالياته وما يقدمه من خدمات اجتماعية وعلمية وثقافية وأنشطة مختلفة للطالبات وفتيات الحي.

كما تفقدت عددًا من المدارس ورياض الأطفال وقفت فيها على المرافق التعليمية بها وعلى الخدمات المقدمة للطالبات والبيئة التعليمية والتربوية والبرامج والفعاليات المصاحبة للعملية التعليمية.

وافتتحت معرض “رفق” الذي يهدف إلى التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو وتبصير الطلبة والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم العنف وأسبابه وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة للطلبة بما يحقق حياة آمنة لهم، وإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لخفض جميع أشكال العنف المدرسي.

كما التقت العواد بوكيل أمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق في مكتبه بمبنى الأمارة نقلت خلالها شكر معالي وزير التعليم لصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة على ما يجده تعليم المنطقة من دعم يُذكر من سموه الكريم، وما يجده الطلاب والطالبات المتميزين من عناية واهتمام من قبله.

وفي ختام زيارتها للمنطقة، أعربت العواد عن شكرها وتقديرها لمدير عام التعليم بالمنطقة ومنسوبي ومنسوبات الإدارة على ما لمسته من عمل دؤوب ومستمر لمسته من خلال زيارتها لعدد من المرافق التعليمية وكذلك لجميع البرامج والفعاليات التي أقيمت، مثمنة بدورها ما رأته من إنجازات وعمل متكامل ساعد في إيجاد بيئة تعليمية محفزة ومتجددة.







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