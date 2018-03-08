إنفوجرافيك “المواطن” استثمارات مليارية جديدة بين السعودية وبريطانيا

المواطن - لندن

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لندن التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات ومؤسسات سعودية وأخرى بريطانية بقيمة فاقت 7.78 مليار ريال.

ومن بين الاتفاقيات واحدة بملياري ريال للاستثمار في مراكز الرعاية الصحية في السعودية، إضافة إلى اتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية البريطانية.

ووقَّعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع “رويال داتش شل”، على أن يشمل الاتفاق تطوير مشاريع في قطاع المنبع وأنشطة تسييل الغاز.

كما منحت الهيئة العامة للاستثمار 10 رخص لشركات بريطانية للاستثمار المباشر في المملكة، وحصلت شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا على رخصة للاستثمار في السعودية.







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