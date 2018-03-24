إنفوجرافيك “المواطن”.. الشراكة السعودية الأميركية: معًا ننتصر

المواطن- الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على أول حفل للشراكة السعودية الأميركية تحت شعار “معًا ننتصر”.

واستضافت واشنطن أول حفل رسمي بالشراكة السعودية الأميركية، حيث بدأت جذور العلاقات قبل أكثر من 80 عامًا، ولكنها انطلقت رسميًا قبل 75 عامًا، بحسب معهد بروكينجز الأميركي.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الحفل إن: “شراكتنا قديمة ومستمرة مع أميركا لمحربة التطرف والإرهاب”.

أما سفير المملكة لدى أميركا الأمير خالد بن سلمان فقال: “علاقتنا لم تكن لتزدهر لولا شجاعة وحكمة القادة العظماء من البلدين”.

وكان أبرز ضيوف الحفل، ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد بوش الأب، وجيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق، وأيضًا كولن باول وزير الخارجية الأسبق.







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