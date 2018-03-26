إنفوجرافيك “المواطن” .. العين على التقنية والترفيه

المواطن - واشنطن

ضمن جولته الحالية في الولايات المتحدة، من المقرر أن ينتقل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الساحل الغربي الأميركي في زيارة تركز على حوارات التقنية والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد عددًا من اللقاءات مع كبار التنفيذين للشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، والتي تتيح رؤية 2030 مناخات مميزة للتعاون في هذه المجالات.

كذلك من من المقرر أن يلتقي ولي العهد مع مجموعة من كبار القيادات لشركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك بيل غيتس وإيلون موسك وأري إيمانويل، خلال توقفات سريعة في نيويورك وهوليوود ووادي السيليكون.

وفي مدينة نيويورك سيجتمع ولي العهد أولاً مع نخبة من قادة وول ستريت والأمم المتحدة، لمناقشة عدة ملفات على المستوى السياسي والاقتصادي.

وفي سياتل سوف يتوقف ولي العهد للالتقاء مع بيل غيتس نهاية الشهر الجاري قبل أن يتوجه إلى هوليوود، حيث يلتقي بعض رجال الأعمال هناك.

كما سيلتقي ولي العهد بعدد من رجال الأعمال الأميركيين في مجال الترفيه الذي تولي له المملكة عناية خاصة خلال الفترة الحالية.







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