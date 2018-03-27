إنفوجرافيك “المواطن”: هكذا تورطت إيران في دعم الحوثي لاستهداف المملكة

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي للعالم أدلة تورط نظام الملالي في دعم الحوثيين واستهداف الحدود السعودية بالصواريخ الباليستية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أكد المالكي أن الحوثيين استخدموا 3 أنواع من الصواريخ الإيرانية لاستهداف المملكة قبل يومين هي صياد 2 وبركان وهواسنج .

ولفت المالكي إلى أن امتلاك الحوثيين للصواريخ الباليستية هو تطور خطير يهدد الأمن الدولي، موضحًا أن مطار صنعاء تحول إلى ثكنة عسكرية للحوثيين.

وكشف المالكي أن تهريب الصواريخ الإيرانية يتم عبر تفكيكها إلى أجزاء ثم إدخالها عبر ميناء الحديدة ليعاد تجميعها في اليمن.







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