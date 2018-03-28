إنفوجرافيك “المواطن”.. 5 مكاسب للسوق السعودي بالانضمام إلى مؤشر فوتسي

المواطن - الرياض

انضم السوق السعودي (تداول) إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية في شركة “فوتسي راسيل”.

وسلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على مؤشر فوتسي وأبرز المعلومات المتعلقة به.

مكاسب السوق السعودي من الانضمام إلى مؤشر فوتسي:

ويعني انضمام السوق السعودي إلى فوتسي راسيل أن هناك رؤوس أموال ستأتي إلى المملكة أوتوماتيكيًّا وذلك لأن مديري الصناديق المستثمرين في المؤشر يجب عليهم الاستثمار في كل أسواق المؤشر.

وسيسمح انضمام المملكة لتدفق الكثير من رؤوس الأموال؛ لأنهم قبل الانضمام تمنعهم إدارات الصناديق من الدخول.

كما يعني انضمام المملكة أن المستثمرين صوّتوا بكفاءة السوق بأعلى المعايير من شفافية وحوكمة وسيولة وأبحاث وكفاءة.

وهناك دلالة ثالثة على انضمام المملكة إلى فوتسي راسيل للأسواق الناشئة، حيث تعد علامة قوية جدًّا لانضمامها إلى مؤشرات أكبر وأكثر سيولة؛ لأن المستثمرين في المؤشرات الأخرى سيشعرون بارتياح أن غيرهم قد قام بتغطية السوق.

ورابعًا، يمكن للشركات إدراج أسمهم بكثافة أكثر في التداول؛ لأن السيولة أصبحت محلية ودولية وسيشجع ذلك الكثير على الطرح.

وأخيرًا، بعد انضمام السوق السعودي ستزداد نشاطات الأبحاث وتغطية السوق من المصارف العالمية.

ما هو مؤشر فوتسي؟

ومؤشر فوتسي هو مؤشر أطلق في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.

ويهدف مؤشر فوتسي إلى قياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد أن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويضم مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تحت مظلته، مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.







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