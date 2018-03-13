إنفوجرافيك حساب المواطن يجيب عن سؤال إذا كنت مؤهلًا ولم يصلك الدعم؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم، للمواطنين أنَّه في حال التأهل وعدم وصول الدعم يجب التأكد من وجود مدفوعات على الحساب.

وقال الحساب للتأكد من وجود مدفوعات يجب الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنا)، ثمَّ الذهاب إلى ملخص المدفوعات، لافتًا إلى أنَّ التأهل لا يعني الاستحقاق.

وأضاف أنَّ في حال عدم وجود المدفوعات، فهذا يعني أنَّ إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع، داعيًا إلى التأكد عبر الحاسبة التقديرية.

وكان حساب المواطن، قد أعلن إحصائيات الدفعة الرابعة بعد صرف الدعم المستحق للمستفيدين، إذ بلغ إجمالي الدعم بلغ 2.2 مليار ريال لمستحقي الدورة الرابعة لشهر مارس، شملت 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل و8.49 مليون تابع، و11.9 مليون مستفيد.

وأشار الحساب إلى أنَّ الدعم المقدم للمستفيدين يشمل الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.







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