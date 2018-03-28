إنفوجرافيك.. ولي العهد: ندعم الأمم المتحدة لحل مشكلات المنطقة

المواطن - الرياض

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أن المملكة تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، وتعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏لأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف ولي العهد -في كلمة له عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس- إن المملكة حريصة على الحلول السياسية لأزمات الشرق الأوسط بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن السعودية عضو فعال ومساهم عبر التاريخ في حماية مصالح الأمم المتحدة وملتزمة بقوانينها منذ القدم.

وفي إنفوجراف نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اعتبر ولي العهد أن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التى لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة وتنتهك بشكل صارخ كل قوانينها وأعرافها.







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