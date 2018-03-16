إيجابية سعودية وفلغة إيرانية.. 3 تغريدات من قرقاش توضح الفارق

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش ألا يفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، موضحًا أنه في المقابل يوجد “فلغة” إيران وتكلّس سياساتها وهي “فلغة” مرتبطة بالماضي.

وأضاف قرقاش في تغريدات له عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، أن: “شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم”.

واستكمل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أن “الطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للاستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد”.







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