إيقاف نجم ليفربول السابق عن التحليل التلفزيوني

المواطن – متابعة

أعلنت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، إيقاف لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم، جيمي كاراجر عن عمله كمحلّل تلفزيوني، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الشبكة الإلكترونية، أنه بعد القيام بتحقيق داخلي، تقرر إيقاف جيمي كاراجر عن العمل فيما تبقى من الموسم الكروي الحالي، ويتحمّل كاراجر المسؤولية الكاملة لما حدث.

واستفز أحد مشجعي مانشستر يونايتد كاراجر، عندما مرّ بسيارته بجانب سيارة اللاعب، وأطلق عبارات ساخرة بشأن هزيمة ليفربول أمام يونايتد بهدف مقابل هدفين يوم السبت الماضي.

ودفع الأمر إلى بصق كاراجر تجاه المركبة ليصيب ابنة المشجع الجالسة إلى جانبه.

واعتذر كاراجر عن السلوك الذي قام به، لكن ذلك لم يمنع الشبكة من إيقافه عن العمل.







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