ابتعد عن ازدحام البريد وسجل العنوان الوطني واطبعه هنا

المواطن- الرياض

مع إلزام البنوك للعملاء بالعنوان الوطني، ازدادت المخاوف بشأن ازدحام فروع البريد السعودي من جانب المواطنين للتسجيل في العنوان الوطني، على الرغم من أن التسجيل متاح بسهولة من خلال الهاتف الجوال، حيث يمكن طباعة بيانات العنوان الوطني بسهولة.

ويقدم البريد السعودي خدمات إلكترونية متطورة للتسهيل على المستفيدين، حيث يمكن التسجيل في العنوان الوطني وإضافة أفراد الأسرة بدلًا من زيارة الفروع والانتظار في الطوابير.

ويمكن التسجيل من هنا

ولطباعة العنوان الوطني هنا

أما في حالة الاحتياج إلى رقم المبنى فيمكن الحصول عليه من هنا

وأكد البريد السعودي أن العنوان الوطني، والذي تعمل على تفعيله للسكان دون أي رسوم، يعتبر من أحد الأسس للبنية التحتية الرئيسية لعمليات الإحصاء بالمملكة، فمن خلاله يمكن تحديد عدد السكان وأعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم التعليمية ومخولاتهم والحالة الصحية لهم.

والتسجيل في العنوان الوطني بالتعاون مع البريد يضمن لصاحب الحساب ضمان وصول الطرود والوثائق عبر بريد واصل دون عراقيل، والاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية، ويحفظ حقوق الأراضي والممتلكات لأصحابها.

ويشمل مكونات العنوان الوطني التي يقدمها البريد السعودي، 6 أجزاء رئيسية تتمثل في رقم المبنى، واسم الشارع، والحي، والمدينة، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، ورقم الوحدة.







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