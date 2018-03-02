اجتماع اليونسكو لمكافحة المنشطات في ضيافة المملكة بعد غد

المواطن - الرياض

من المنتظر أن تستضيف المملكة، اجتماع اليونسكو لمكافحة المنشطات في دورته السادسة، بمدينة الرياض بعد غد، تحت رعاية معالي رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتستمر يومين.

ويتناول الاجتماع الأول مؤتمر أطراف اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات، في دورتها السادسة، وتترأس المملكة العربية السعودية المؤتمر في دورته الحالية حتى نهاية عام 2019م، ويضم 188 دولة.

ويحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الذين يمثلون المجموعات الخمس المعتمدة من اليونسكو، ويمثلون القارات الخمس، وهم ممثل مجموعة أميركا الجنوبية من جمهورية الدومنيكان، وممثل مجموعة أوروبا من رومانيا، وممثل مجموعة إفريقيا من جمهورية توغو، وممثل مجموعة آسيا من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مقرر الاتفاقية من المملكة المتحدة، والأمين العام لاتفاقية اليونسكو، وممثل المجلس الأوروبي، وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

تجدر الإشارة إلى أنَّه قد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتفاقية، الذين يجب عليهم الاجتماع مرتين في العام، لمتابعة أعمال وقرارات المؤتمر، باستضافة أحد ممثلي مجلس إدارة الاتفاقية.







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