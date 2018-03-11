بالصور.. اختتام مهرجان الزهور في الرس بـ 150 ألف زائر ومبيعات بأكثر من 6 ملايين ريال

المواطن - خالد البدراني

رعى وكيل محافظ الرس بدر بن محمد العساف، مساء السبت، الحفل الختامي لمهرجان الزهور والبيئة البرية الثاني، والذي نظمته بلدية الرس، ممثلة بإدارة الحدائق والتشجير، واستمر لمدة 10 أيام.

وكرَّم الوكيل، خلال الحفل، الجهات المشاركة والراعية والداعمة للمهرجان، بحضور من رئيس بلدية الرس المهندس عيد العتيبي، ومدير المهرجان التنفيذي خليفة الخليفة وبحضور عدد كبير من الأهالي وزوار الفعالية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم #مهرجان_الزهور_الثاني_بالرس ، الذي عبروا من خلاله، عن إعجابهم بالفاعلية، ووصل إلى “ترند” على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي تصريح لصحيفة “المواطن”، قال مدير بلدية محافظة الرس المهندس عيد العتيبي، إنَّه “تشرفنا بسعادة وكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف، وبتكريم الرعاة و المشاركين” مثمنًا حرص حكومة البلاد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وتوجيهات أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، على تمكين الشباب السعودي، معربًا عن شكره لكل من ساند الحفل من قبل الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة.

يذكر أنّ المهرجان شهد إقبالًا واسعًا منذ انطلاقه، وحضور عدد من الوفود من مختلف مناطق المملكة، مثل وفد الرياضيين القدامى، ووفد متقاعدي المدينة المنورة وعدد من مسؤولي شركة أرامكو، حيث جاءت إحصائيات الزوار إجمالا بعدد فاق 150 ألف زائر خلال أيام المهرجان.

كما بلغ إجمالي إحصاءات المبيعات خلال أيام المهرجان في جميع الأركان أكثر من (6) ملايين ريال حسب متوسط البيع اليومي، والذي أتاح المهرجان من خلالها تشغيل أكثر من (170) امرأة وفتاة، و120 شابًا في عدد من الأركان أهمها ركن “الأسر المنتجة” بمشاركة خمسين أسرة، وركن الشباب المنتج عبر عربات الفود ترك بمشاركة 19 عربة و 12 ركنًا، وركن المعارض بمشاركه 8 مشاتل ومنسقي زهور إضافة إلى مشتلي البلدية والزراعة، وركن سجادة الزهور والتي صممت بأكثر من 200 ألف شتلة، كما استضاف ركن مسرح الطفل أكثر من 5000 طفل في الركن المخصص للنساء والأطفال قَدمت لهم عدد من فرق الأطفال عروضًا ترفيهية ومسرحية وهدايا وأُعدت لهم عدد من الأركان التعليمية والتثقيفية وإعادة التدوير وتنسيق الزهور بإشراف عدد من الفتيات السعوديات.

وحظيت النافورة التفاعلية مع الأناشيد الوطنية بإقبال كثيف عند تشغيلها لتصويرها والاستمتاع بعروضها ، كما شارك عدد من الفرق التطوعية مثل “غدق” النسائي وجمعية “حياة” الأسرية.

وذكر المدير التنفيذي للمهرجان خليفة الخليفة، أنَّه تم ضيافة الزوار كافة، من النساء والرجال، وشكر جميع المشاركين والداعمين والمنظمين والإعلاميين، والقطاعات الحكومية، ومحافظ الرس، ووكيله، ورئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي على متابعتهم للفعاليات وتوجيهاتهم التي ساهمت حصد التميز والرضا من قبل الزوار.







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