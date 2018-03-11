ارتفاع متوسط سعر برميل النفط العماني بنسبة 36.6%

المواطن- متابعة

صعد متوسط سعر برميل النفط الخام العماني بنسبة 36.6% بنهاية يناير الماضي ليصل إلى 60.8 دولار أميركي للبرميل، مقارنة بـ 44.5 دولار أميركي بنهاية يناير 2017.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي صادرات السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية شهر يناير الماضي 25 مليونًا و64 ألفًا و600 برميل بانخفاض نسبته 5.9% مقارنة بنهاية شهر يناير 2017، حيث بلغ إجمالي الصادرات فيه 26 مليونًا و650 ألفًا و100 برميل.

أما إنتاج السلطنة بنهاية يناير 2018 من النفط الخام والمكثفات النفطية فبلغ 29 مليونًا و978 ألفًا و600 برميل منها 26 مليونًا و816 ألفًا و900 برميل من النفط الخام و3 ملايين و161 ألفًا و700 برميل من المكثفات النفطية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :