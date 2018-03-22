استحداث كلية للأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي هذه أبرز أهدافها

المواطن - الرياض

صدر قرار المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، سعود بن عبدالله القحطاني بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي وستقوم الكلية بتصميم برامج تعليمية موجهة للشباب، كما تم تكليف د/ عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي عميداً للكلية.

وقال الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: ستركز الكلية على تصميم برامج تعليمية وتدريبية نوعية ومعتمدة لتغطية النقص الحاد في احتياجات سوق العمل في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، كما ستقدم الكلية برامج تعليمية تشمل مراحل التعليم العالي المختلفة لاستقطاب أكبر قدر من الفئات العمرية وخريجي الجامعات.

وتسعى الكلية لتصميم وتقديم برنامج بكالوريوس متخصص في مجال العمليات السيبرانية Cyber Operations وهو الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي.

كما أن الكلية بصدد عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة لتعزيز التعاون ونقل المعرفة والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وقال البيان إن الكلية بصدد استقطاب كادر تعليمي ذي خبرة عالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لغرض تقديم أفضل مستوى تعليمي لطلاب وطالبات الكلية.

وستركز جميع البرامج التعليمية والتدريبية التي ستقدمها الكلية على الجانب العملي في المجالات المختلفة للأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي مما سيكسب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة والمطلوبة للانخراط في سوق العمل بشكل فوري بعد التخرج.

وسيكون من ضمن أولويات الكلية توقيع اتفاقيات مع الجهات الحكومية لضمان توظيف الخريجين والخريجات بمزايا خاصة كما سيكون هناك برامج ابتعاث خارجية للمتميزين من الطلاب والطالبات للدراسات العليا في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

كما سيكون من ضمن متطلبات التخرج من الكلية الحصول على عدد من الشهادات المهنية المعتمدة عالمياً (Certifications) ومن أرقى المعاهد العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة سواء في الشق الدفاعي، الجرائم المعلوماتية، الحوكمة، اختبارات الاختراق الأخلاقي.







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