استعدادًا لكأس العالم .. المنتخب السعودي على الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

اختار المنتخب السعودي الطريق الصحيح والتحدي الأصعب؛ لضمان الاستعداد الجيد لنهائيات كأس العالم 2018 التي ستُقام في روسيا الصيف المقبل، من أجل الظهور بأفضل مستوى في المونديال.

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الاستعداد بشكل جيد وتدريجي لمنافسات كأس العالم 2018 على مراحل، ولم تشهد المرحلة الأولى خوض أي مباراة ودية.

ولعب المنتخب السعودي خلال المرحلة الثانية أمام مولدوفا على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام العراق على إستاد البصرة الدولي.

وخلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2018 لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأوكراني على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة المنتخب السعودي أمام أوكرانيا تطور لاعبي الأخضر على مستوى الدفاع، وتألق الثنائي فهد المولد ومحمد السهلاوي، كما أن اللقاء الودي الدولي كان فرصة مناسبة لمشاركة اللاعبين الدوليين المحترفين في إسبانيا.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2018 بمواجهة بلجيكا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة لمنافسات المونديال يوم الثلاثاء المقبل، وستكون مباراة قوية للغاية وخير إعداد للفترة المقبلة.

ويضم المنتخب البلجيكي في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم إدين هازارد نجم نادي تشيلسي، لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، ودي بروين نجم نادي مانشستر سيتي والمتألق في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 سيلعب المنتخب السعودي الأول أمام إيطاليا وبيرو، ثم يختتم مبارياته الودية بمباراة من العيار الثقيل أمام المنتخب الألماني استعدادًا لمباراته أمام روسيا البلد المضيف في افتتاح المونديال.







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