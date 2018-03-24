استقبال طلبات المواطنين للحصول على رُخَص البسطات الرمضانية بجدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أعلنت بلدية البلد الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، موعدَ بدء مرحلة استقبال طلبات المواطنين للحصول على رخص البسطات الرمضانية، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 8 / 7 / 1439هـ، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10 / 8 / 1439هـ، وذلك بمقر البلدية الفرعية، فيما تبدأ مرحلة توزيع البسطات بالقرعة بمقر البلدية يوم الأحد الموافق 20 / 8 / 1439هـ، ومن ثم إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة، وتتيح التراخيص مزاولة البيع في عدد من الأنشطة المختلفة تشمل (المعجنات – التمور – البليلة – والحلويات الشعبية -أجبان مختلفة ومخللات – حلويات العيد – مكسرات – الكبدة – إضافة إلى البخور والعود).

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس صبري بن إسماعيل قدح أن الإعداد والتجهيز لتوزيع البسطات الرمضانية يأتي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ، مضيفاً أن البلدية كانت قد هيّأت أربعة مواقع تضم 151 بسطة منها 94 بسطة في شارعي عمرو بن العاص ومحمد الأنباري بحي الكندرة، و37 في باب شريف و20 في العمارية.

وبيَّن المهندس صبري مجموعة من الاشتراطات للراغبين في التقديم على البسطات أهمها أن يكون المتقدم سعودياً وملتزماً بالبيع في البسطة بنفسه، أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، حضور صاحب الطلب بنفسه، إرفاق صورة الهوية ( الأصل للمطابقة )، كما لا يحق التقديم لمن هو حاصل على بسطة دائمة, وبالنسبة للنساء يقتصر تقديم الطلبات على الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات بما ( لا يقل عن 30 سنة )، بالإضافة لتوافر الكارت الصحي لممارسي نشاط الأغذية، يذكر أن تسليم المواقع على الطبيعة سيكون يوم الأحد الموافق 27 / 8 / 1439هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 / 8 / 1439هـ..







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