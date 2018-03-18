استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية

المواطن- عبدالرحمن دياب

شهدت أسعار المعدن الأصفر حالة من الاستقرار؛ حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 158.51 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.30 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 21 فسجلت 138.70 ريال، ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى مبلغ 118.88 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.46 ريال.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 79.25 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4.930 ريالًا، أما أسعار جنيه الذهب فسجلت 1.110 ريالًا، وأخيرًا أسعار كيلو الذهب 158.509 ريالًا.







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