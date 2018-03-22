اسم_شركه_نصبت_عليك .. مغردون ينتقمون من كيونت ومغامرات الربح السريع

المواطن - الرياض

لم تمضِ ساعات قليلة على تداول خبر مداهمة اجتماع تدريبي تابع لشركة كيونت؛ حتى انهالت التغريدات المنددة بممارسات مثل تلك الشركات في النصب على المواطنين والتغرير بهم بأحلام الثراء السريع.

ودشَّن مغردون وسماً بعنوان ” اسم شركة نصبت عليك “، حيث ندد مغردون بممارسات بعض الشركات التي تستغل حاجة بعض المواطنين للربح وتغرر بهم في مغامرات اقتصادية محفوفة بالمخاطر، وتسببت في خسران وإفلاس البعض منهم.

تجارب مؤلمة

وغرد مواطن بقوله “شركة تسويق شبكي كان اسمها كيونت بعدين غيروا اسمهم ماي نت الله لا يسامحهم ولا يسامح اللي دخلتني باعوني فلتر بـ٣٠٠٠ شهر وخرب وساعه بـ٦٠٠٠ قالو الماس وطلعت زركون”.

بدوره علق عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة بقوله، “التجارة بمساندة البحث الجنائي، تداهم في مكة المكرمة اجتماعاً تدريبياً لـ12 عضواً من “كيونت” بعد كمين تم إعداده لضبطهم في أحد المقاهي، وتمت إحالتهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

وقال صاحب حساب بانادول: “شركه نصبت على خوي اسمها شركه كيونت ” .

التغرير بالمواطنين

وغرد آخر بقوله مندداً بممارسات بعض الشركات في محاولة ضم آخرين والتغرير بهم: “رحلتك في التسويق الشبكي ليست إقناع الناس بالانضمام إلى فريقك. بل البحث عن أشخاص لهم نفس طموحك ورغبتك في النجاح ، وإيصال الفكرة إليهم بوضوح وتصحيح المعلومات الخاطئة إن وجِدت”.

وقال حساب الـمُـوعـي الإلِـكـتـرُونـي: “قبيل ساعات من ضبطهم بالكمين المحكم ، احد مروجين كيونت بالسوشيال ميديا، ينشر الايهامات ؛ إلا أنه تحرى البحث الجنائي وضبطهم لتنكشف الحقيقة لكم بأنها ممنوعه محظوره بالرغم من تحذيرات وزارة التجارة عنها بشكل مستمر ودائم !”.

يبيعون الوهم

وغردت زهور‏ بقولها: “عقبال شبكه عصابة كيونت الموجوده عندنا ف القنفذة المثل يقول ضربتين ف الرأس توجع”.

وعلق صاحب حساب ثائر منتقم! على خبر ضبط أعضاء بشركة كيونت: “شركه وهم وايهام يبيعونك بريال مجرد يستغلوك ويوهمونك انهم عائله فقط انتبه منهم وخلك واعي فالبدايه بيقنعونك بكلامهم لانهم يدسون السم فالعسل لكن بمجرد توثق فيهم بيستعملونك كعمله على فكره بيخلون الي حوليك تخسرهم فقط بحجه انهم يؤثرون على حلمك انتبه!!”.

تفاصيل ضبط كيونت

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، داهمت بالأمس اجتماعًا تدريبيًّا لـ12 عضوًا من كيونت، وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المداهمة جاءت ضمن جهودها لضبط مخالفي التسويق الشبكي بمساندة البحث الجنائي.

وضبطت الوزارة الاجتماع في مكة المكرمة بعد كمين تم إعداده لضبطهم في أحد المقاهي، وعليه تمت إحالتهم لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت وزارة التجارة من نشاط شركة “كيونت”؛ كونه محظورًا في المملكة، وصدر في حقه قرار من وزير التجارة والاستثمار بحظر هذا النوع من النشاط باعتباره نشاطًا مضللًا.







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