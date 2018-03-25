اعتقال زعيم إقليم كتالونيا السابق في ألمانيا

المواطن - متابعة

اعتقلت السلطات الألمانية رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجمون، اليوم ، خلال عبوره الحدود من الدنمارك إلى بلجيكا بناء على مذكرة توقيف دولية تقدمت بها إسبانيا قبل فترة.

ودخل بودجمون إلى ألمانيا من الدنمارك بعد أن غادر فنلندا يوم الجمعة عندما بدا أن الشرطة هناك ستعتقله وتبدأ في عملية ترحيله بناء على طلب مدريد.

وقال ألونسو كويفيلاس محامي بودجمون: “كارلس بودجمون تم توقيفه في ألمانيا، حين كان يعبر الحدود من الدنمارك إلى بلجيكا، قادمًا من فنلندا”.

وأضاف، في تدوينة على “تويتر”: “بودجمون الآن في مركز الشرطة، وفريقه القانوني معه”، مشيرًا إلى أنه كان متجهًا إلى بلجيكا ليضع نفسه تحت تصرف القضاء البلجيكي”.

ويواجه بودجمون عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا في إسبانيا إذا أدين باتهامات التمرد والعصيان الموجهة إليه فيما يتعلق بإجراء استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا أدى لإعلان الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد في أكتوبر الماضي.

وكان برلمان إقليم كتالونيا قد اعتمد، يوم 27 أكتوبر الماضي، قرارا بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وبعد ساعة واحدة، اتخذ مجلس الشيوخ الإسباني قرارًا بتفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، التي تنص على انتقال صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا إلى الحكومة المركزية، قام على أثرها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، بإقالة أعضاء حكومة الإقليم ورئيسها ، كارلوس بودجمون ، وحل البرلمان المحلي وتحديد يوم 21 ديسمبر، كموعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الإقليم.







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