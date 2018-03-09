الأحد آخر موعد للتسجيل في الدفعة الخامسة من حساب المواطن

المواطن - الرياض

يغلق حساب المواطن يوم الأحد المقبل باب التسجيل في دورة الدفع الخامسة وفق الجدول الزمني المعلن سلفًا فيما سيتواصل التسجيل لدورة الدفع التالية وفق القواعد المنظمة لذلك.

ومن المقرر أن يصرف حساب المواطن الدفعة الرابعة من الدعم يوم الأحد 11 مارس الجاري، وسوف تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك للمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير الماضي.

ويُجري حساب المواطن مراجعة دورية بعد كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتًا إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

ويواصل حساب المواطن التسجبل من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا) بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.







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