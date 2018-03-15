الأذكياء يعيشون فترة أطول

المواطن - متابعة

قالت أبحاث جديدة: إن الأشخاص الأذكياء يعيشون لفترة أطول، بسبب ما يطلق عليه “جينات الذكاء”، حيث تم تحديد أكثر من 500 جين مرتبط بأشخاص يتمتعون بأعلى مستوى من الذكاء.

وأكد معد الدراسة، الدكتور ديفيد هيل، من جامعة إدنبره: “يعد الذكاء سمة وراثية مع وجود تقديرات تشير إلى أن ما بين 50 و80% من الاختلافات في الذكاء، يمكن تفسيرها بالعوامل الوراثية. ولوحظ أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى أعلى في الوظائف المعرفية، يتميزون بصحة بدنية وعقلية أفضل وكذلك حياة أطول”، بحسب ديلي ميل.

وحلل الباحثون تغيرات الحمض النووي لدى أكثر من 240 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتم أخذ عينات جينية من البنك الأهلي في بريطانيا، الذي يقيّم دور الجينات في الصحة والمرض.

كما قارن الباحثون الحمض النووي لدى الأشخاص مع درجات ذكائهم، في الاختبارات اللفظية والعددية.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في دورية الطب النفسي الجزيئي، أن 538 جينًا تلعب دورًا في الذكاء، بينما ترتبط 187 منطقة من الجينوم البشري بمهارات التفكير.







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