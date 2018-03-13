الأرصاد: تقلبات جوية على هذه المناطق يومي الخميس والجمعة

المواطن - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية يومي الخميس والجمعة القادمين , تبدأ بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كلم في الساعة، تحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كم، خلال النهار على مناطق الرياض ، والقصيم، والشرقية.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنها تتوقع في يومي الخميس والجمعة القادمين هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير ، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة في الأجزاء الشرقية منها ، تشمل حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتوقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية، تبوك، وحائل من مساء يوم الخميس القادم، تمتد إلى مناطق القصيم ، الرياض، والشرقية، مساء يومي الجمعة والسبت، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ، ويصل تأثيرها إلى جنوب المملكة.







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