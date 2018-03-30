الأرصاد : رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية على 7 مناطق حتى المساء

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم) فيما تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة. تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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