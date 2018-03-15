الأندية ستواجه هذا الضرر بعد قرار اتحاد الكرة تجاه لاعبي الأخضر

المواطن - محمد سمعة

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم وجود النجوم مع أنديتهم خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في شهر أبريل المقبل بسبب تحضيرات الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلل اتحاد الكرة أن السبب وراء هذا القرار هو وجود كافة العناصر من أجل الاستعداد بشكل جيد لمونديال روسيا.

وستتضرر الأندية من هذا القرار خاصة أن طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سيواجهان معاناة كبيرة من فقدان نجومهما خلال مباراة نهائي كأس الملك وهي بطولة مهمة تطمح جميع الفرق السعودية للفوز بها.

ويذكر أن المنتخب السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي يهدف إلى الاستعداد بشكل جيد لكأس العالم وذلك من أجل المشاركة بشكل مثالي وتشريف الكرة السعودية والعربية بشكل جيد.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم مع منتخبات” روسيا، مصر، الأوروغواي”.

وسبق لمنتخب السعودية أن تأهل إلى بطولة كأس العالم من قبل في 4 مناسبات قبل تأهله إلى مونديال روسيا في الفترة الماضية بعد فوزه على منتخب اليابان.

تألق منتخب السعودية في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية حيث وصل الأخضر إلى دور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

حصد الأخضر من قبل لقب بطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.

سبق للأخضر الفوز ببطولة كأس الخليج لكرة القدم في ثلاث مناسبات كان آخرها في عام 2003.







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