الأهلي والنصر والفتح يحققون هذا الإنجاز المميز بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

حققت أندية الأهلي والنصر والفتح 3 انتصارات متتالية، في آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2017- 2018.

وكان الأهلي فاز في الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي على نادي التعاون بخماسية مقابل هدف، ثم عاد وانتصر في الجولة الـ24 على نادي القادسية بهدف دون رد.

وبالأمس نجح الأهلي في الفوز على فريق الرائد بثلاثية مقابل لا شيء في مباراة شهدت عودة النجم السوري عمر السومة للملاعب للمرة الأخرى بعد الإصابة.

أما نادي النصر فنجح في الفوز على فريق الرائد في الجولة الـ23 برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وفاز في الجولة الـ18 على جاره الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب الكونغولي جونيور كابانانغا.

وواصل النصر تألقه؛ حيث نجح في الفوز على فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

أما نادي الفتح ففاز في الجولة الـ23 على نادي الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

وفي الجولة الـ24 من عمر مسابقة دوري المحترفين تمكن نادي الفتح من الفوز على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد.

أما في الجولة الـ18 من عمر الدوري، فتمكن نادي الفتح من الفوز على فريق الباطن بخماسية مقابل هدفين يوم السادس من مارس الجاري.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد نادي النصر في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويتواجد نادي الفتح في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.







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