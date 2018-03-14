الأهلي يعتمد على هذا السلاح للفوز بالدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة للعودة إلى منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث سيواجه فريق الرائد يوم الجمعة المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل بالأمس مع نادي الغرافة القطري بنتيجة هدف لكل فريق في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويملك الأهلي سلاحاً نارياً وذلك من أجل تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة في بطولة الدوري السعودي، حيث بعد نتائج الراقي الإيجابية في دوري أبطال آسيا وتصدره لمجموعته قد يساهم هذا الأمر في تفوق الأهلي على الهلال في سباق ترتيب جدول الدوري السعودي.

ويطمح الأهلي للفوز على الرائد مع خسارة نادي الهلال من فريق القادسية في الجولة ال18 من الدوري السعودي وذلك حتى يصعد الأهلي إلى صدارة الدوري السعودي بفارق نقطتين عن نادي الهلال.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نادي القادسية بنتيجة هدف دون رد في إطار لقاءات الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي حيث سجل الهدف اللاعب معتز هوساوي.

ويذكر أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف أعرب عن سعادته وذلك بعد تعادل الأهلي مع فريق الغرافة، مضيفاً أن الفريق سعى إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث ولكنه لم يُوفق.

سبق لفريق النادي الأهلي أن فاز بلقب الدوري السعودي في موسم 2015-2016 تحت قيادة مدربه السويسري السابق كريستيان جروس، بجانب فوزه كذلك ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.







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