الإسكان تنبه إلى الموعد الأخير لسداد رسوم الأراضي البيضاء بالرياض

المواطن - الرياض:

أعلنت وزارة الإسكان أنَّ المهلة النظامية لسداد الرسوم الخاصة بمدينة الرياض تنتهي بنهاية اليوم السبت.

وأبرزت الوزارة، عبر حساب “الأراضي البيضاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنَّ مهلة سداد الرسوم الخاصة بمدينة جدة تنتهي بعد 22 يومًا، 8 أبريل، فيما يبقى 258 لمنطقة مكة المكرمة 29 نوفمبر.

يشار إلى أنَّ نظام رسوم الأراضي البيضاء أقرَّ غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، على مُلاك الأراضي التي انطبقت عليهم شروط تحصيل الرسم ولم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم في المهلة المحددة.







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