الإسكان: لدينا 6.5 مليون وحدة سكنية الشاغر منها 900 ألف

المواطن - الرياض

أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية بُنيت خلال العقود الماضية على مستوى المملكة، يشغل المواطنون منها نحو 3.5 مليون وحدة والمقيمون يشغلون نحو مليوني وحدة، فيما توجد 900 ألف وحدة شاغرة.

وأضاف الحقيل، خلال لقاء نظمته جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض، أن نمو الإسكان المركب للمواطنين شهد زيادة بنحو 2.04 % من عام 1992 إلى عام 2017، أما المقيمون فقد زاد نموهم بنسبة 3.29%.

وأشار وزير الإسكان إلى أن عدد سكان المملكة زاد بشكل كبير خلال فترات قصيرة؛ بسبب هجرة عدد كبير إلى المدن الكبيرة سواء للتعليم أو البحث عن الوظائف؛ ما أدى لتكدس سكاني فيها.

وأوضح الحقيل أن قطاع التمويل في المملكة ضعيف جداً؛ حيث لم يتجاوز تمويل قطاع الإسكان نسبة 2%، لكنه أكد أن الوزارة التقت عديداً من المطورين العقاريين والممولين وجميع من له علاقة بصناعة الإسكان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجه القطاع ووضع حلول مناسبة للنهوض به.







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