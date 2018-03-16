الإطاحة بعصابة نسائية تخصصت في سرقة مجوهرات الأطفال بجدة

المواطن - جدة

أطاحت شرطة جدة بعصابة نسائية من الجنسية الآسيوية تخصصت في سرقة المجوهرات من الأطفال.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شرطة محافظة جُدة ، تلقت بلاغ مواطن يتضمن تعرض طفلته البالغة من العمر ٣ سنوات ، لسرقة قطعتي بناجر ذهب من يدها أثناء تواجدها رفق أُسرتها بمنطقة الألعاب بالكورنيش ، وذلك بعد استدراجها بعيداً عن أعينهُم ،وشُكل فريق عمل أمني ميداني لسرعة ضبط الجُناة.

وأضاف : أسفرت نتائج البحث وفِي وقت قياسي عن القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث نساء من الجنسية الآسيوية ، رفق ثلاثة من أطفالهن ، حيثُ ضبط بحوزتهن بعد تفتيشهن على قطعتي الذهب المسروقة بعد أن تم قطعهما وكذلك الأدوات المُستخدمة في عملية القطع .

وتم إيقافهن لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهن للنيابة العامة بحكم الاختصاص .

وشرطة منطقة مكة المكرمة “إذ تُعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .والله الهادي إلى سواء السبيل







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