الاتحاد يسعى للتخلص من هذا الأمر قبل مواجهة الباطن

المواطن - محمد سمعه

يلتقي نادي الاتحاد بفريق الباطن بعد غد السبت في إطار لقاءات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويأمل نادي الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا في الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من الأهلي والفيصلي.

ويخشى الاتحاد من أن سلسلة نتائجه المخيبة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين قد لا تُمكنه من عبور نادي الباطن في دور نصف النهائي. حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 3 جولات.

وكان الاتحاد تعرض للخسارة من نادي النصر بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وطالب البعض بإقالة المدرب خوسيه لويس سييرا بسبب سوء نتائج نادي الاتحاد في الفترة الماضية، لكن مجلس إدارة العميد قرر الإبقاء على المدرب حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن فريق الاتحاد سيواجه نادي الاتفاق في إطار لقاءات الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي يوم 6 أبريل المقبل حيث يتمنى العميد عبور الاتفاق والوصول إلى النقطة رقم 33 وتحسين مركزه في ترتيب أندية الدوري السعودي.

كما سيواجه الاتحاد فريق الرائد في إطار لقاءات الجولة ال26 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي يوم 12 أبريل المقبل.

انضم اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف نادي الاتحاد منذ موسمين قادمًا من نادي الزمالك المصري على سبيل الإعارة.







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