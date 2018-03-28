الاتحاد يسعى للتخلص من هذا الرقم السلبي قبل مواجهة الاتفاق

المواطن - محمد سمعة

سيواجه نادي الاتحاد في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الاتفاق حيث يسعى العميد لتحقيق الفوز الأول له بعد 3 جولات من النتائج السلبية.

وكان الاتحاد خسر من نادي الشباب بثلاثية دون رد في إطار لقاءات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري في الأول من مارس الجاري.

ثم خسر الاتحاد من نادي التعاون بخماسية مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفقد الاتحاد النقاط الثلاث في مباراة النصر حيث خسر من العالمي بثلاثية مقابل هدف في لقاء شهد إحراز اللاعب عبد العزيز العرياني لهدف العميد الوحيد في لقاء النصر.

وسيواجه الاتحاد فريق الاتفاق يوم السادس من أبريل المقبل، حيث يرغب العميد في تحسين مركزه في ترتيب أندية الدوري السعودي.

يحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتفاق في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن نية مجلس إدارة نادي الاتحاد بإقالة المدرب جوزيه لويس سييرا وذلك بسبب سوء نتائج العميد في الموسم الحالي بالدوري السعودي، لكن مجلس إدارة العميد قرر الاحتفاظ بالمدرب حتى نهاية الموسم الحالي.

يرغب الاتحاد خلال المباراتين المتبقتين في الدوري السعودي في حصد 6 نقاط الوصول إلى المركز السادس أو الخامس في ترتيب الدوري لتحسين مركزه.

تُوج الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2005 على حساب نادي العين الإماراتي.







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