الاتفاق يسقط في فخ التعادل السلبي أمام الفيصلي

المواطن - الرياض

تعادل نادي الاتفاق بدون أهداف مع نادي الفيصلي، في إطار لقاءات الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحاول نادي الاتفاق تسجيل الهدف الأول خلال المباراة، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الفيصلي.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الاتفاق ضغطه، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وخطف النقاط الثلاث، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث جديد في المباراة حتى انتهت بالتعادل السلبي بين الناديين.

أصبح رصيد الفيصلي بعد التعادل 34 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد الاتفاق 30 نقطة في المركز الثامن.







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