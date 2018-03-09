الاتفاق يُعزز تقدمه على نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تقدمه على نظيره الهلال عن طريق لاعبه فيليب كيش الذي نجح في هز شباك الزعيم في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجح في تسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال في الدقيقة 58 عن طريق لاعبه محمد الكويكبي بعد تلقيه تمريرة مميزة من أحمد الشيخ.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين المُقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.







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