الانضباط تُغرم 4 أندية من الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عددًا من العقوبات بشأن 4 أندية في الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب مباريات الجولة الـ24 من المسابقة المحلية.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق.

وقررت اللجنة إلزام المدير الرياضي التنفيذي لنادي الشباب خالد الزيد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام النصر، رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.

وألزمت مصور نادي الباطن رمضان المتعب بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح، رغم عدم وجود اسمه في كشف المواجهة.

كما ألزمت مدير الاحتراف في نادي الفتح خالد السعود بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، نظير تواجده في غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه في لقاء فريقه أمام الباطن، رغم عدم وجود اسمه في كشف اللقاء.

وأعلنت اللجنة عن إلزام نادي أحد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لقيام جمهور النادي بقذف كأس ماء في الدقيقة (66) في مباراة فريقهم أمام الفيحاء.

ووقعت اللجنة غرامة مالية على لاعب نادي الباطن أيمن المثلوثي قدرها 20 ألف ريال خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، لتواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام التعاون، رغم عدم وجود اسمه في كشف المباراة.







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