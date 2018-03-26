البلجيكي هازارد: لا أعرف الكثير عن المنتخب السعودي

المواطن – متابعة

قال البلجيكي إدين هازارد المحترف في تشيلسي الإنجليزي: إنه لا يعرف الكثير عن المنتخب السعودي وسيحاول زملاؤه تسجيل العديد من الأهداف في لقاء الغد الذي سيجمع بين المنتخبين وديًّا، استعدادًا لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وأكد هازارد، في تصريح صحافي، أنه لا يعرف الكثير عن المنتخب السعودي، وسيحاول جميع لاعبي فريقه تسجيل العديد من الأهداف لإسعاد الجماهير التي من المتوقع حضورها لملعب المباراة ومؤازرة الفريق.

وأضاف أن مستوى بلجيكا منذ 4 سنوات يختلف عن الوقت الحالي؛ فاللاعبون الآن لديهم المزيد من الخبرة، ونحن نعرف ماذا نفعل، خاصة وأن الجميع لديه هدف واحد وهو الذهاب إلى المباراة النهائية لكأس العالم.

وأوضح أن المنتخب البلجيكي لديه شخصية وصفات مختلفة عن بقية المنتخبات المشاركة في العرس العالمي، وسنحاول بذل قصارى جهدنا لكي نتألق خلال تلك البطولة.

وعن تغيير مركزه، قال هازارد: إنه على أتم الاستعداد لتنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني على أكمل وجه ممكن.







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