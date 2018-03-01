البنتاغون: مهمتنا في اليمن مواجهة الإرهاب ودعم السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران

المواطن - الرياض

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البنتاغون دانا وايت أن روسيا ساعدت نظام الأسد ومكَّنته من قتل شعبه ولن نعلق على تصريحات رئيسها.

وأضافت: “نحن نطور أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا وأنظمتنا الصاروخية لا تستهدف روسيا”.

وتابعت متحدثة النتاغون دانا وايت “مهمتنا في اليمن مواجهة الإرهاب ودعم السعودية”.

وأشارت إلى أن السعودية تعرَّضت لهجوم من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ونحن ندعمها في اليمن.

يأتي ذلك فيما تتواصل الهجمات الدامية لنظام الأسد على أهالي الغوطة الشرقية؛ ما تسبب مقتل المئات خلال أيام معدودة.

وفي اليمن تتواصل نجاحات الجيش الوطني اليمني مدعوماً بطيران التحالف العربي لتحرير اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.







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