البنك المركزي اليمني: وديعة المملكة ‏ساعدت في وقف تدهور ‏العملة

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، إن الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني ساعدت البنك في تنفيذ الخطة المعدة لوقف تدهور العملية المحلية ومراجعة السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية للبنوك.
وثمن زمام خلال لقاءين منفصلين له مع السفير الأمريكي ماثيو تلير والسفير البريطاني مايكل ارون لدى اليمن الدور الكبير الذي قدمته المملكة لبلاده في كافة المجالات.
وجرى خلال اللقاءين اللذين عقدا في الرياض مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل البنك بهدف توحيد الإجراءات والسياسات النقدية، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق المسؤول اليمني إلى مناقشة إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك المركزي اليمني الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ضمن مجموعة الدول الأربع المساندة للملف الاقتصادي بجانب المملكة المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة صندوق النقد الدولي.
وأبدى السفيران الأمريكي والبريطاني استعداد بلديهما لمواصلة المساعدة الفنية والمالية ودعم جهود البنك في إعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك البريطانية.