البنك المركزي اليمني: وديعة المملكة ‏ساعدت في وقف تدهور ‏العملة

المواطن - واس

قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، ‏إن الوديعة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني ساعدت البنك في تنفيذ الخطة ‏المعدة لوقف تدهور العملية المحلية ومراجعة ‏السياسات النقدية والعمل على إعادة الدورة النقدية ‏للبنوك.‏

وثمن زمام خلال لقاءين منفصلين له مع السفير ‏الأمريكي ماثيو تلير والسفير البريطاني مايكل ارون ‏لدى اليمن الدور الكبير الذي قدمته المملكة لبلاده في ‏كافة المجالات.‏

وجرى خلال اللقاءين اللذين عقدا في الرياض ‏مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل البنك بهدف ‏توحيد الإجراءات والسياسات النقدية، طبقًا لوكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وتطرق المسؤول اليمني إلى مناقشة ‏إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك ‏المركزي اليمني الذي تشارك فيه الولايات المتحدة ‏ضمن مجموعة الدول الأربع المساندة للملف ‏الاقتصادي بجانب المملكة المتحدة الأمريكية والمملكة ‏العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ‏وبمشاركة صندوق النقد الدولي.‏

وأبدى السفيران الأمريكي والبريطاني استعداد بلديهما ‏لمواصلة المساعدة الفنية والمالية ودعم جهود البنك في ‏إعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك البريطانية.‏







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :