الترفيه تقدم مهرجان الجاز وسعودي كوميك كون في جدة

المواطن - الرياض

تنطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة يوم الخميس 22 مارس ولمدة يومين فعالية مهرجان الجاز الذي يضم 5 من أكبر فرق الجاز في العالم، في خطوة تهدف من خلالها الهيئة العامة للترفيه إلى تنويع المحتوى المقدم.

كما تأتي فعالية “سعودي كوميك كون” التي تقام في أشهر مدن العالم في الفترة 22-24 مارس في ساحة بنش مارك بجدة. في حين تنتقل المسرحية الكوميدية “المافيا” والتي تقدم للشباب والعائلات في ملاهي الشلال على مدى ثلاثة أيام تبدأ من 22 مارس.

ويأتي عرض الكوميدي كلوب “ليلة الستاند أب” في جمعية الثقافة والفنون بجدة يوم الخميس 22 مارس. إلى جانب فعالية “أكشن مانيا بارك” في ملعب الكعكي، والتي تبدأ اليوم الأربعاء 21 مارس وتستمر إلى 23 يونيو، حيث تقدم الفعالية عدداً من الألعاب الشبابية الجديدة التي تزيد من الإثارة والإدرينالين لمرتاديها. كما تستمر في جدة فعالية “شاطئ السماء” في أبحر الشمالية خلال الفترة 22-24 مارس، إلى جانب فعالية “سوق مكة” في حديقة الحسنية بالعزيزية.

وفي نادي المعهد الفني للتدريب التقني بالرياض تقام في الفترة 22-24 مارس فعالية “أرض التفوق” التي تقدم أنشطة ترفيهية وتفاعلية للعائلات، في حين تواصل فعالية “باركرز إكس” أنشطتها في حديقة برج الفيصلية.

أما في أبها فتأتي فعالية “1974” التي تقدم لعشاق القهوة في الفترة 23-25 مارس في قرية المفتاحة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الفعالية في الرياض في نوفمبر الماضي. كما ستحتوي الفعالية على عدد من الفقرات الترفيهية المتنوعة بالإضافة إلى أكثر من 50 مقهى ومنفذًا لبيع للحلويات، كما سيتم تقديم العروض المسرحية العالمية ” LED Tron Dancers” وعروض “فرقة الشياب” الكويتية وغيرها من الفعاليات.

وتستمر إلى 24 مارس في الواجهة البحرية بالخبر فعالية “أرض الأحلام” التي تحتوي على العديد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة. كما تستمر بمجمع الراشد تاون سكوير بالأحساء فعالية “سعودي وندرز” إلى 24 مارس. في حين تقام يوم الجمعة 23 مارس في المدينة المنورة فعالية “المدينة كوميدي كلوب” وذلك في مركز الأمير سلطان للأطفال المعاقين.

كما تستمر كل من فعالية “برحة ميركاتو” في حي الأزهري بالمدينة، و”مهرجان خليص الزراعي السياحي الترفيهي” جنوب قاعة الإمبراطورة في محافظة خليص، حيث يحتوي المهرجان على عدد من العروض الترفيهية والملتقيات الشعرية ومواقع للأسر المنتجة.

هذا ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (هنا) ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا) للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.







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