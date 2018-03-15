الترفيه تنقل العرض النقري الإيرلندي إلى جدة

المواطن - جدة

تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات المسرحية الكوميدية “المافيا” والتي تقدم للشباب والعائلات في مركز الملك فهد الثقافي على مدى ثلاثة أيام تبدأ من 15 مارس، في حين تستمر فعالية “باركرز إكس” في حديقة برج الفيصلية بالرياض.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الروزنامة الأسبوعية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، والتي تقدم من خلالها التنوع في المحتوى والتوزيع الجغرافي لأماكن الفعاليات، حيث تنطلق في جدة فعالية “العرض النقري الإيرلندي” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة 15-16 مارس، وذلك بعد أن قدمت الفعالية عروضها لجمهور الرياض على مدى يومين خلال إجازة نهاية الأسبوع الماضي. وتقدم الفعالية عرضاً فولكلورياً إيرلندياً تؤديه فرقة عالمية مختصة في النقر بالأرجل المشهور في أيرلندا. في حين تأتي فعالية “شاطئ السماء” في شارع الأمير عبدالله الفيصل بأبحر الشمالية خلال إجازات نهاية الأسبوع في الفترة 15-30 مارس، حيث تقدم الفعالية تجربة جديدة في مجال الشواطئ تتنوع بين العروض الحية والفن والأنشطة الحركية.

كما تنطلق فعالية “باريس الصغيرة” في الفترة 14-17 مارس في لو برستيج مول، حيث تحتوي الفعالية على أجمل مناطق وشوارع باريس، بالإضافة إلى التجربة الفريدة التي تقدمها للزوار بمختلف الأعمار من الموضة والفن والموسيقى. إلى جانب فعالية الكوميدي كلوب “ليلة الارتجال” والتي ستقام في جمعية الثقافة والفنون يوم الخميس 15 مارس.

وتقام في مجمع الراشد تاون سكوير بالأحساء فعالية “سعودي وندرز” في الفترة 15-23 مارس، في حين تستمر فعالية “مهرجان القهوة والشوكولاتة” في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة إلى 20 مارس.

كما تستمر في المدينة المنورة فعالية “برحة ميركاتو” في حي الأزهري 31 مارس، حيث تتناول دمج الماضي بالحضارات الحديثة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التفاعلية والألعاب المائية والهوائية وعروض الكرنفال والمسرح. في حين تقام فعالية “المدينة كوميدي كلوب” في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعاقين بالمدينة يوم الجمعة 16 مارس. في حين تواصل فعالية “مهرجان خليص الزراعي السياحي الترفيهي” أنشطتها إلى 22 مارس وذلك جنوب قاعة الإمبراطورة في محافظة خليص، حيث يحتوي المهرجان على عدد من العروض الترفيهية والملتقيات الشعرية ومواقع للأسر المنتجة. كما تستمر فعالية “سوق مكة” في حديقة الحسنية بالعزيزية إلى 28 أبريل.

هذا ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (هنا) ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا)، للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.







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