التعاون الإسلامي تندد بصواريخ الحوثي: نهج إجرامي ومخططات تآمرية ضد المملكة

المواطن - الرياض

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق ميليشيات “الحوثي” صواريخ باليستية باتجاه مدن عدة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عبر بيان، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي والاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة؛ تنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدّد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب.

وأشاد العثيمين بيقظة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل سقوطها على المناطق المدنية الأهلة بالسكان.







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