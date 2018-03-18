التقاعد تُعرف زوار معرض الكتاب 2018 في الرياض بأنظمتها

المواطن- واس

تشارك المؤسسة العامة للتقاعد في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان الكتاب مستقبل التحول.

وتهدف المؤسسة من المشاركة في معرض الكتاب 2018 في الرياض بالتعريف بأنظمة التقاعد المدني والعسكري لزوار المعرض عن طريق توزيع المطبوعات التوعوية لزوار المعرض، والإجابة عن استفسارات الزوار فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التقاعدية للمشترك والمتقاعد والمستفيد.

وتحرص المؤسسة خلال مشاركتها في معرض الكتاب 2018 بالعاصمة الرياض على التعريف بخدماتها الإلكترونية، وحث الزوار على التسجيل في بوابة المؤسسة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، من خلال تقديم شرح للزوار عبر الجهاز اللوحي عن كيفية التسجيل والدخول للبوابة الإلكترونية للمؤسسة.

كما تحرص المؤسسة على استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها خلال معرض الكتاب 2018 في الرياض، والتي تتيح للمستخدم إنجاز الكثير من المعاملات دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة، حيث أصبحت خدمات المؤسسة متاحة وبكل سهولة من خلال أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

يذكر أن المؤسسة تحرص على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تقام في مختلف مناطق المملكة، ومنها معرض الكتاب 2018 في الرياض، وذلك لاستغلال هذه الفعاليات في التوعية بأنظمة التقاعد المدني والعسكري وتعريف المشترك والمتقاعد والمستفيد برسالة المؤسسة التي تقدمها للمجتمع.







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