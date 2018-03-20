الجبير عن العلاقات السعودية الأميركية: احترام وتبادل مصالح وتعود لـ8 عقود

المواطن- الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن العلاقات السعودية الأميركية علاقات تاريخية إستراتيجية تعود لـ8 عقود.

وشدد الجبير، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن العلاقات بين البلدين مبنية على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والتنسيق والتشاور المستمر حيال الأزمات الإقليمية والدولية.

وتابع وزير الخارجية أن من المقرر أن تسفر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة عن تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق عديدة للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وكان عادل الجبير قد كشف أمس عن جانب من تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وقال الجبير: ولي العهد سيصل إلى الولايات المتحدة وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن أمس أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :