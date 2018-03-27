الجزائر تدين صواريخ الحوثي: تصعيد خطير وندعم أمن واستقرار المملكة

المواطن - واس

عبّرت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجمات الصاروخية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية واستهدفت مناطق مأهولة في المملكة العربية السعودية مخلفة سقوط ضحايا من المدنيين.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها عن قلقها البالغ تجاه هذا التصعيد الخطير، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية التي من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكدة دعمها للمساعي والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتدعو إلى انتهاج طريق الحوار والمصالحة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.







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