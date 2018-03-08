الخارجية البريطانية: المملكة أكبر شريك تجاري لنا في الشرق الأوسط

وقال البيان: مرت السعودية، كما مرت بريطانيا، بتجاربها المؤلمة الخاصة بها كضحايا للإرهاب. وهي حليف لبريطانيا في مكافحة داعش، وتشجب فكره السام، كما أنها تقود جهود التحالف الدولي لقطع مصادر تمويله.

وقال ولي العهد: إن هدفه الأسمى هو أن تصبح السعودية “بلد الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان”، كما وعد “بالقضاء على التطرف”.

ببساطة، إن تبادل الاستخبارات بين بلدينا يساعد في جعلهما أكثر أماناً، وكان ضرورياً لمكافحة الإرهاب وإنقاذ حياة البريطانيين، فقد نجحنا في إحباط مخططات إرهابية بفضل التعاون بين بلدينا.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا والسعودية دولتان حليفتان منذ أكثر من قرن، منذ وقت يعود إلى الحرب العالمية الأولى. وكانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بتأسيس المملكة العربية السعودية وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وعندما فتحت السعودية سفارتها في لندن عام 1930، كانت تلك ثانية كبرى مؤسساتها الرسمية في الخارج المعنية بالشؤون الخارجية. وقد مُنح الملك المؤسس وسام الفروسية البريطاني في عام 1935.